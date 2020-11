LOSC - Mercato : un nouveau Dogue est déjà l'égal d'Eden Hazard !

C'était la semaine turque au LOSC, une semaine contrastée avec une victoire de prestige à Milan (3-0) en Ligue Europa et une défaite à Brest (2-3) en championnat. Auteur d'un triplé à San Siro, Yusuf Yazici s'est mis en évidence, et Burak Yilmaz l'a imité en inscrivant un doublé à Brest. Ses 5e et 6e buts de la saioson, déjà.

L'ancien joueur de Besiktas est impliqué sur un but lors de chacun de ses six derniers matches de Ligue 1 (6 buts, 1 passe décisive), et Opta révèle qu'aucun Dogue n'avait connu pareille passe dans l’élite depuis un certain Eden Hazard en septembre-octobre 2011. Une sacrée référence !