LOSC - Mercato : un pilier de Galtier bientôt prolongé ?

Luis Campos étant aux abonnés absents depuis la fin août, de nombreux dossiers ont été mis en stand-by au LOSC. Et Christophe Galtier a déjà annoncé qu'il refusait de s'en occuper, trop absorbé par sa tâche d'entraîneur. Il ne veut pas non plus gérer le mercato hivernal. Du coup, les supporters lillois en sont réduits pour le moment à extrapoler sur les fins de contrat.

80% veulent le voir prolonger

Le site Le Petit Lillois a sondé ses lecteurs sur la nécessité de prolonger José Fonte, en fin de contrat en juin prochain. L'expérimenté défenseur central portugais aura 37 ans dans un mois (le 22 décembre) et même s'il est très performant, la question de son âge pourrait constituer un frein à tout début de négociations.

Mais les supporters lillois ne sont pas de cet avis. Ils sont en effet 80% à réclamer une prolongation pour ce pilier de Christophe Galtier et seulement 16% à espérer que l'aventure se termine en juin. Gérard Lopez, Christophe Galtier et éventuellement Luis Campos écouteront-ils la vox populi ?