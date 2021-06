LOSC - Mercato : un premier chèque reçu avant le départ de Galtier !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : Rominigue Kouamé vient de s’engager à Troyes. Prêté à l’ESTAC depuis un an et demi, le milieu de terrain s’est engagé ce lundi et quitte le LOSC de manière définitive. En contrepartie, Le Petit Lillois assure que le club nordiste recevra un chèque de 2,5 millions d’euros pour cette transaction. De quoi se montrer un peu plus coulant avec l’OGC Nice pour laisser filer Christophe Galtier ?

