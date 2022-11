LOSC - Mercato : un premier dossier activé en Italie par Fonseca ?

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Dans quelques jours, seulement, au mois de décembre, le défenseur central du LOSC, José Fonte, fêtera son 39e anniversaire. Et si le joueur demeure, cette saison encore, irréprochable, ses dirigeants, forcément, songent à lui dénicher un successeur.

Selon le toujours bien informé Ignazio Genuardi, une piste serait déjà à l'étude et conduirait en Italie. Plus précisément à la Roma avec le défenseur central albanais, Marash Kumbulla. Agé de 22 ans, le défenseur est en manque de temps de jeu et pourrait être séduit par une expérience en France. Attention, tout de même, plusieurs clubs italiens sont déjà venus aux renseignements.