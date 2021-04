LOSC - Mercato : un premier gros coup à 20 M€ signé par Létang ?

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

La DNCG va muscler son jeu en fin de saison et le LOSC sera forcément dans son viseur. En proie à des problèmes de trésorerie plus tôt dans la saison, le club nordiste a redressé la tête depuis le départ de Gérard Lopez et l’intronisation d’Olivier Létang à la présidence en décembre.

Il n’empêche que le club nordiste aura besoin de liquidités cet été pour satisfaire le gendarme financier du football français et que le mercato devrait servir de moyen n°1 pour en encaisser. Mike Maignan est pressenti pour faire partie des transferts qui pourrait rapporter gros.

Dortmund prêt à débourser 20 M€ pour Maignan

Cela tombe bien puisqu’un candidat sort du lot pour l’accueillir la saison prochaine : le Borussia Dortmund. Comme révélé par France Football il y a quelque temps, Bild dévoile aujourd’hui que Marco Rose a placé le gardien du LOSC (25 ans) en tête de la liste des gardiens qu’il souhaite recruter cet été malgré la présence de Roman Bürki. Le prix de Maignan, estimé aux alentours de 20 millions d’euros, ne semblerait pas un frein pour le club allemand... surtout s’il vend le courtisé Erling Haaland.