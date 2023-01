LOSC – Mercato : un recalé de Laurent Blanc à l'OL dans le viseur !

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Ecarté par Laurent Blanc à l'OL, Romain Faivre, à qui l'ancien champion du monde reprocherait son état d'esprit, pourrait quitter Lyon d'ici la fin du Mercato.

Goal.com avait indiqué que deux clubs du haut de tableau de Ligue 1 étaient prêts à relancer l'ancien brestois. Et si Media Foot affirmait qu'il s'agissait de l'OM et du Stade Rennais, RMC assure ce jeudi que c'est en fait le LOSC qui serait le plus chaud sur le dossier. Et que la porte est grande ouverte pour Faivre, également proposé à Lorient dans le cadre d'un échange avec Terem Moffi.