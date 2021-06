LOSC - Mercato : un remplaçant prestigieux de Galtier déjà écarté ?

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Alors que le LOSC a décroché le 4e titre de champion de France de son histoire, Christophe Galtier quittera son poste d'entraîneur des Dogues cet été. Pour le remplacer, les noms de Laurent Blanc, Claudio Ranieri, Lucien Favre, Thiago Motta, Sabri Lamouchi ou encore Leonardo Jardim ont été évoqués.

Leonardo Jardim Credit Photo - Icon Sport

Mais le dernier cité ne devrait pas être sur le banc lillois la saison prochaine. Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, l'ancien entraîneur de l'AS Monaco, sans club depuis fin décembre 2019, va signer dans les prochaines heures en tant que nouveau manager du club saoudien d'Al-Hilal.

Leonardo Jardim is back. He’s gonna sign in the next hours as new Al-Hilal manager until June 2022, agreement reached and completed. Done deal. 🇸🇦 #AlHilal #Jardim