LOSC - Mercato : un répit pour Galtier, un renfort cher au PSG lui passe sous le nez !

Le feuilleton continue au LOSC. Aucun accord n’est encore intervenu au sujet de Christophe Galtier alors que l’heure de la reprise approche à l’OGC Nice. C’est en effet aujourd’hui que les Aiglons retrouvent leur centre d’entraînement... avec la particularité de ne pas encore connaître le nom de leur entraîneur !

Adrian Ursea parti, le Gym espérait pouvoir annoncer l’arrivée de Galtier pour la reprise mais le club azuréen n’a toujours pas trouvé d’accord avec son homologue lillois. Le problème n’en est pas encore un, les joueurs débutant la semaine par la traditionnelle batterie de tests de pré-saison, mais c’est une question de jours, puisque les Niçois doivent retrouver les terrains jeudi. Un répit est donc assuré pour la résolution d’un dossier qui commence à devenir stressant au plus haut point.

Belhanda ne signera ni au MHSC ni à l'OGCN

L’OGC Nice peut en effet avancer difficilement au niveau du recrutement. Si l’arrivée de Jean-Clair Todibo a été officialisée hier, le club azuréen serait passé à côté du gros coup Younès Belhanda en raison de ces propres atermoiements. Validé par Galtier en coulisses, le milieu offensif courtisé par le PSG à l’arrivée de QSI il y a dix ans était prêt à consentir un effort au niveau salarial et n’ira pas non plus au Montpellier HSC. « Un temps courtisé par Nice en France, il a aujourd'hui de nombreuses propositions », conclut L’Équipe. Dommage.

