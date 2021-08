LOSC - Mercato : un surprenant départ à prévoir ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Actuellement blessé, et récemment opéré, le milieu de terrain du LOSC, Renato Sanches, serait tout de même au coeur du mercato lillois. En effet, et c'est une information donnée par Sky Sports, le club anglais de Wolverhampton serait arrivé sur le dossier. Et serait même en discussions pour tenter de le recruter Renato Sanches.

Toujours selon Sky, c'est un prêt qui serait à l'étude. A suivre.