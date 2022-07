LOSC - Mercato : un transfert en provenance du RC Lens fait jaser chez les supporters

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Le transfert n'a été officialisé ni par le RC Lens - et pour cause... - ni par le LOSC. Mais c'est on ne peut plus normal car il concerne un jeune joueur de 15 ans. Ruben Akalé, qui a fait toutes ses classes chez les Sang et Or, vient de s'engager avec les Dogues pour une durée qui n'a donc pas été précisée. Mais une photo de lui, tout sourire, en train de signer son contrat avec le logo des Dogues derrière lui et un maillot rouge juste à côté a suffi à enflammer la toile.

Les insultes ont fusé des deux côtés, notamment chez les Lensois, qui n'ont pas pardonné cette "trahison". Certains ont tenté de ramener tout le monde à la raison en rappelant qu'il s'agissait d'un adolescent de 15 ans qui ne méritait clairement pas autant d'insultes mais rien n'y a fait. Akalé jouera donc à Lille pour les saisons à venir. Et il est possible que s'il dispute le derby chez les pros un jour, l'ambiance soit assez houleuse à son égard...