LOSC - Mercato : un transfert monstre à venir cet été ?

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Jonathan David au LOSC. Avec une évidente régularité face au but, lui qui a déjà marqué à 48 reprises en Ligue 1 depuis son arrivée dans le Nord.

Dans quelques semaines, il est fort probable que les courtisans affluent auprès de la direction lilloise afin de tenter un transfert. Et si l'on se fie aux informations du toujours bien renseigné Fabrizio Romano, c'est pas moins de 65 millions d'euros que le LOSC attend pour lâcher son attaquant. Transfert monstre en perspective.

Understand price tag to sign Jonathan David this summer will be around €65m as Lille expect top clubs to move for the Canadian striker. 🔴✨ #transfers



2️⃣0️⃣ David scored again today — it’s 20 goals in #Ligue1 now, top scorer of the league tied with Kylian Mbappé. pic.twitter.com/3mfXKxGIAR