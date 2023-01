LOSC - Mercato : un vrai dilemme concernant l'avenir de Timothy Weah

Zapping But! Football Club LOSC, AC Milan - INFO BUT! : Pourquoi ça bloque avec Botman

Comme révélé dans L'Equipe et sur notre fil Mercato, Timothy Weah (LOSC, 22 ans) suscite un regain d'intérêt sur ce mercato d'hiver. Auteur d'une bonne Coupe du Monde avec les USA, le fils de Mister George serait notamment dans le viseur du FC Séville, de Fulham, d'Everton et de Brighton avec la possibilité d'une belle vente en janvier.

La raison pousse le LOSC à écouter les offres pour Weah

Si Lille ne s'est pas encore officiellement positionné sur ce qu'il souhaitait faire de Timothy Weah, il y a fort à parier qu'Olivier Létang ne dira pas non à une belle offre. Et ce pour plusieurs raisons. La première étant que Timothy Weah n'est vu que comme un joueur de complément par Paulo Fonseca. Blessé en début de saison, l'Américain n'a disputé que neuf matchs... dont trois seulement en tant que titulaire. Barré par Jonathan David en pointe, par Rémy Cabella et Adam Ounas sur les côtés, l'ancien Parisien est surtout vu comme une solution de repli au poste de latéral droit... Où peuvent déjà évoluer Bafodé Diakité et Tiago Djalo et où une recrue est espérée.

La deuxième et principale raison d'ouvrir la porte vient de l'aspect pragmatique des choses. Si Merlyn Partners a donné de l'air à un club mis en difficulté par les investissements de Gérard Lopez, Lille est toujours dans l'obligation de faire du trading pour mettre ses comptes à niveau. Comment refuser l'éventualité de vendre un Timothy Weah aux alentours de 15 M€ alors qu'il ne reste plus que 18 mois de contrat à l'intéressé ?