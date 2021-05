LOSC - Mercato : une autre destination que la Premier League pour Botman ?

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Si les projecteurs sont actuellement orientés sur Burak Yilmaz vu les buts qu'il empile, la réussite lilloise dépend de nombreux joueurs, notamment les éléments défensifs. Mike Maignan réalise la saison de sa vie, de même que les deux défenseurs centraux, José Fonté et Sven Botman. Pour ce dernier, c'est une révélation car il a débarqué à l'intersaison dans un relatif anonymat.

L'Atalanta en rivale de la Premier League

A seulement 21 ans, il ne lui a fallu que quelques semaines pour s'imposer chez les Dogues. Lors de la phase aller, il a disputé chaque seconde des 19 premières journées de Ligue 1. Ses performances lui avaient valu un intérêt de Liverpool, désireux de renforcer sa charnière centrale, fortement touchée par les blessures, durant l'hiver. Botman est finalement resté (ou a été retenu) et c'est une bonne chose pour tout le monde.

Car non seulement il pourrait remporter le titre de champion de France mais, surtout, il pourrait décrocher un transfert dans un grand championnat. Liverpool ne devrait plus être intéressé cet été, mais Manchester United serait venu aux nouvelles, de même que d'autres écuries anglaises. Et ce n'est pas tout : selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi, l'Atalanta Bergame se serait positionnée. La Dea n'a certes pas le pedigree de l'Inter Milan ou de la Juventus Turin mais elle se qualifie régulièrement pour la Champions League et elle propose un jeu chatoyant. Quoi qu'il en soit, Botman n'aura que l'embarras du choix cet été !