LOSC - Mercato : une incroyable rumeur arrive pour succéder à Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Qui dit mercato dit rumeurs. Plus ou moins folles, y compris au sujet des entraîneurs. Et, de toute évidence, celle qui commence à faire du bruit en Turquie a de quoi surprendre. Certes, on compte au LOSC trois joueurs turcs, et non des moindres, avec Celik, Yazici et Yilmaz, mais de là à ce que Olivier Létang, le président lillois, aille chercher un technicien turc, on pensait qu'il y avait de la marge...

Et pourtant. Selon le média Fotomac, Fatih Terim serait l'une des possibilités du club champion de France. Agé de 67 ans, et véritable légende dans son pays, Terim est en poste à Galatasaray depuis 2017. Toujours selon le média, il devrait rencontrer les dirigeants lillois dans les prochaines heures.

Info ou intox ? Les prochaines heures le diront.