LOSC - Mercato : une nouvelle révélation sur le transfert d'Osimhen

A l'été 2020, Gérard Lopez, très fier de lui, avait annoncé la vente de Victor Osimhen à Naples pour 71,3 M€. Sauf qu'un an plus tard, son successeur à la président du LOSC, Olivier Létang, a rappelé que le deal n'était "que" de 51,3 M€ puisque quatre joueurs du SSCN avaient été recrutés dans le même temps. Lopez s'était ensuite défendu en affirmant que le montant qu'il avait déclaré était le bon. Mais dans L'Equipe du jour, on apprend que Lille ne va finalement toucher que la moitié de cette somme…

La vente avec Naples s’est effectivement conclue à hauteur de 71,3 M€, comme annoncée triomphalement par Gérard Lopez à l’époque. Mais à ce montent, il a fallu retrancher 20 M€ pour quatre joueurs napolitains ayant fait le trajet inverse. C’est ce prix qu’a dévoilé Olivier Létang, qui a pointé du doigt la réelle valeur des joueurs en question. Sauf qu’il fallait encore ôter 3 M€ au titre d’indemnité de formation, 8,3 M€ de pourcentage sur la plus-value revenant à Charleroi et 4 M€ d’intérêts sur d’emprunt bancaire. Au final, il ne reste donc que 36 M€, la moitié de la somme convenue ! Espérons pour les Dogues que les bonus, qui s'élèvent à 10 M€, finiront par être versés.

