LOSC – Mercato : une piste se dégage pour la succession de Maignan

Le LOSC va peut-être être sacré champion de France mais une vague de départs se prépare, encore une fois, dans le Nord. Et Mike Maignan pourrait être concerné. Le dernier rempart des Dogues, meilleure défense de L1, n'a plus qu'un an de contrat. Ses performances et sa situation contractuelle lui valent d'attiser les convoitises, notamment du côté de Tottenham et surtout du Milan AC. Pour lui succéder, Sky Sports Allemagne dévoile une piste.

Elle mène à la doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich, à savoir Alexander Nübel (24 ans), qui n'a disputé que 3 rencontres cette saison. L'ancien portier de Schalke 04 veut du temps de jeu et il préfèrerait une expérience à l'étranger. Lille mais aussi Monaco se seraient manifestés. Mais les Dogues auraient dégainé les premiers avec une offre de prêt sur deux ans. A suivre...

