LOSC - Mercato : une recrue arrive, deux joueurs s'en vont, Létang va parler à Gourvennec

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Déjà le temps du mercato au LOSC. Et, comme attendu, le club du Nord ne devrait pas tarder à officialiser une première recrue en la personne du défenseur clermontois, Akim Zedadka. Reste que c'est sur le banc de touche que les regards se tournent. Notamment parce que le LOSC n'a pas obtenu les résultats espérés et que Jocelyn Gourvennec paraît fragilisé.

On apprend, via l'Equipe, que le président Olivier Létang devait rencontrer son entraîneur, lui qui est sous contrat jusqu’au mois de juin 2023. Mais le rendez-vous a été annulé. Selon un dirigeant du club lillois, il aura lieu « plus tard ». On apprend enfin dans un communiqué du LOSC que le gardien Ivo Grbic va rentrer à l'Atlético Madrid, d'où il est venu en prêt cette saison. Jérémy Pied part lui aussi libre.

Ce n’est pas une surprise mais c’est toujours mieux d’avoir une confirmation officielle. Sur Instagram, le frère d’Akim Zedadka a posté un montage avec le maillot du LOSC pour le latéral droit qui a fait ses adieux au Clermont Foot ce week-end.



Merci @JeanLeVrai pour l’enquête. pic.twitter.com/rugMuJADSe — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) May 22, 2022

Pour résumer Alors que la saison est terminée au LOSC, et pas avec les résultats escomptés, le président Olivier Létang doit rencontrer son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, dans les tous prochains jours. Et commencer à renforcer l'effectif.

Benjamin Danet

Rédacteur