LOSC - Mercato : une recrue estivale n’attire pas que de la sympathie

Avec 6 buts inscrits, déjà, Burak Yilmar réalise des débuts canons avec le LOSC, à 35 ans. L'attaquant turc flambe. Il a aussi marqué avec sa sélection ce week-end contre la Russie (3-2), sur penalty. Et au delà de ses qualités de finisseur, le Turc est un redoutable guerrier, très dur à marquer pour ses adversaires.

« Le genre de joueur qui pèse à mort sur une défense »

Lors d’un entretien pour la Voix des Sports, le Nordiste Rayane Aabid, qui évolue à Hatayspor, a confirmé qu'Yilmaz était un très bon joueur et aussi un sacré client... « Cela n’a surpris personne, témoigne l'attaquant. C’est un joueur adulé, fort avec ses pieds, fort dans sa tête aussi. Et pour en avoir parlé avec les défenseurs turcs qui se sont déjà frottés à lui, je peux vous dire qu’ils le détestent. Les gars me disent que c’est l’enfer contre lui. C’est le genre de joueur qui pèse à mort sur une défense, qui ne lâche rien et avec lequel tu n’as pas le droit à une seule seconde d’inattention. »