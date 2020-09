LOSC - Mercato : une recrue très attendue arrive vendredi à Lille !

Les supporters du LOSC commençaient à s’impatienter sérieusement pour Mustapha Kapi. Attendu au mois d’août, le milieu offensif de Galatasaray est attendu vendredi à Luchin. Le site Le Petit Lillois se fait en effet l’écho de plusieurs sources turques pour confirmer l’arrivée du joueur de 18 ans, annoncé très prometteur dans son pays natal.

Kapi, dans les pas de Yilmaz ?

Le site précise par ailleurs que la FFF a enregistré la signature d’une convention tripartite entre le LOSC, le joueur et l’agent agréé par la FFF, Mahamadou Gassama, et d’un contrat d’agent sportif entre ce dernier et le joueur. Ce même Gassama s’est également occupé du dossier Burak Yilmaz, avec la signature d’un contrat d’agent et d’une convention tripartite.