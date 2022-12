LOSC – Mercato : une seule et unique retouche pour Paulo Fonseca ?

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Besoins :

Akim Zedadka parti en prêt à l'AJ Auxerre, les Dogues auront surtout un gros besoin à combler cet hiver : recruter un latéral droit à mettre en concurrence avec Bafodé Diakité. Pour le reste, tout dépendra des départs et des opportunités. Olivier Létang ne s'interdit pas de préparer l'avenir et d'anticiper certains départs (Jonathan Bamba, Jonathan David, José Fonte...) mais ce ne sera qu'en fonction des opportunités de marché. Lille est bien cadré sur ses objectifs.

Moyens :

Si Merlyn Partners avait repris la dette de Gérard Lopez au LOSC, le fonds luxembourgeois cherche aujourd'hui davantage à réduire les coûts qu'à investir. C'est d'ailleurs ce qu'on retient quand on voit les premiers Mercatos du tandem Olivier Létang – Sylvain Armand où l'on évite les paris trop onéreux... quitte à donner l'impression de rogner sur la qualité de l'effectif.

Sur les deux dernières années, la balance entre les départs et les arrivées est positive de 125 M€. L'hiver 2023 devrait continuer sur cette tendance avec de l'investissement en cas de grosse vente (David) mais un quasi statu quo si tout le monde décide de finir la saison...

Le dossier-clé de l'hiver : Rick Karsdorp

Apprécié de Paulo Fonseca qui en avait fait son titulaire à l'AS Rome, le Néerlandais coche toutes les cases pour être le renfort idéal des Dogues : il a l'expérience pour être le pendant d'Ismaïly à droite, il connait très bien le coach nordiste et ses idées en offrant en outre la possibilité d'évoluer en 3-4-3... Et José Mourinho ne veut plus de lui en Italie. Si la concurrence est rude face à l'OM, l'OL et quelques formations étrangères, le LOSC va sans doute tout faire pour attirer Rick Karsdorp à moindre frais.

Les pistes du Mercato : Rick Karsdorp (AS Rome), Marash Kumbulla (AS Rome), Haris Belkebla (Stade Brestois), Nabil Bentaleb (SCO Angers), Enzo Le Fée (FC Lorient), Yacine Adli (Milan AC), Ludovic Blas (FC Nantes), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Fran Navarro (Gil Vicente), Ken Nkuba (Charleroi).