LOSC - Mercato : Vieira, le pire choix pour l'après-Galtier ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Pas facile de choisir un successeur quand l'entraîneur qui s'apprête à vous quitter vous a mené à un incroyable exploit, la quête du titre de champion de France. Mais Christophe Galtier a décidé de relever un autre défi et le LOSC n'a d'autre choix que de le remercier pour le travail accompli tout en se mettant en quête d'un successeur digne de ce nom.

"Aller à Lille serait une très très mauvaise idée pour la suite de sa carrière"

Beaucoup de noms ont déjà circulé mais l'un d'entre eux inquiète particulièrement le journaliste de RMC Jonatan McHardy, c'est celui de Patrick Vieira. Hier soir, dans L'After, il a justifié son analyse par cette phrase : "Aller à Lille serait une très très mauvaise idée pour la suite de sa carrière". Pour McHardy, le champion du monde 98, malgré son immense expérience de joueurs, n'a pas encore les épaules en tant que manager pour supporter la pression qui pèsera sur les Dogues la saison prochaine.

En effet, non seulement le titre de champion de France va générer de très grosses attentes autour des Nordistes mais en plus, crise économique oblige, les résultats devront obligatoirement être au rendez-vous. L'absence de participation à la Champions League, pourrait coûter très cher. Et Vieira, qui sort déjà d'une expérience très mitigée à Nice, pourrait payer cher un nouvel échec…