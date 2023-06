LOSC - Mercato : après Milik, un Dogue comme deuxième recrue estivale de la Juventus ?

Timothy Weah en direction de la Serie A. Comme cela était pressenti ces derniers jours, le buteur de 23 ans va quitter le LOSC pour rejoindre la Juventus de Turin selon les informations de RMC Sport ce mardi. « Le joueur est attendu prochainement en Italie pour passer sa visite médicale, prévue en fin de semaine », précise le média.

Timothy Weah va rapporter une somme aux alentours des 12 millions d’euros à Lille lui qui avait été acheté il y a 4 ans au PSG pour 10 millions d’euros. L’international américain va signer un contrat de 5 ans avec la Vieille Dame. Le jeune buteur, qui était pisté par des clubs comme l'Atlético de Madrid ou le Bayer Leverkusen, devrait donc devenir la deuxième recrue estivale de la Juve après Arkadiusz Milik.

What a moment for the Weah family ❤️💙 pic.twitter.com/lSqq7WgxX4