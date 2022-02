Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Présent en conférence de presse ce samedi, Xeka (27 ans) a évoqué son avenir : « C’est plus ou moins clair pour moi. Peu importe si je prolonge ou pas, ce n’est pas important pour moi. Je vais tout donner comme je le fais depuis 5 ans. Je veux que ça continue comme ça. On en parlera avec le Président. J’ai un contrat jusqu’en juin ».

En interne, il ne fait plus guère de doutes que le Portugais, trop gourmand dans ses exigences salariales, va partir libre. Si le nom de Valence a été cité pour accueillir l'ancien joueur de Braga, rien ne dit que le deal ne se fasse. En effet, AS rapporte que si des discussions sont bien en cours avec le club Ché, Valence ne souhaite pas s'aligner sur les demandes de Xeka.

Autre joueur sur le départ cet été : Sven Botman (22 ans). Bien qu'il soit pisté par le Milan AC, le Néerlandais n'a qu'une idée en tête : signer à Newcastle. La présidente des Magpies Amanda Staveley a d'ailleurs révélé au média The Athlétic que l'ancien joueur de l'Ajax avait mal vécu son hiver, bloqué par les Dogues. « Botman voulait désespérément rejoindre Newcastle en janvier (…) Il veut toujours venir et se montre très ouvert sur le sujet ».

Sven Botman was keen on joining Newcastle in January, Amanda Staveley confirms: “Sven Botman desperately wanted to join Newcastle in January!”, she told @TheAthleticUK. ⚪️ #NUFC



“Botman still does [want to join Newcastle] very much and has talked very openly about that”. pic.twitter.com/DxlWO9w6Fd