LOSC - Mercato : Xeka vers un retour au pays ?

INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Le LOSC va dégraisser son effectif cet été. Le club nordiste va devoir vendre pour équilibrer les comptes et certains joueur peu utilisés vont vouloir quitter le club. Xeka ne joue pas autant qu’il aimerait avec Gourvennec et son aventure au sein du LOSC arrive à son terme en juin prochain.

Selon le média portugais “Record“, le milieu portugais aurait déjà entamé des discussions avec le club lisboète du Benfica pour une arrivée libre cet été. L’AS Roma est également intéressé par le joueur lillois.

Record#SportingCP have been trying to convince and recruit Jeremiah St. Juste (Mainz 05) for several months. Slimani returns to training.#Benfica in talks for Portuguese midfielder Xeka, who is nearing end of his contract at Lille.