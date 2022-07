LOSC - Mercato : Yazici a un accord avec un club, Cabella et Bayo vont avoir des choses à dire

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Prêté au CSKA Moscou par le LOSC lors de la deuxième partie de saison dernière, Yusuf Yazici a fait son retour à Lille cet été. Mais le milieu offensif turc devrait quitter les Dogues lors de ce mercato estival. Selon les informations du journaliste, Ignazio Genuardi, spécialiste des transferts, l'ancien joueur de Trabzonspor aurait un accord avec le club italien de la Salernitana mais espérerait toujours trouver une équipe plus huppée. Dans le viseur de la #Salernitana, le Lillois #Yazici espère toujours trouver une formation plus huppée. L’international turc dispose d’un accord avec la formation italienne, qui a déjà pris son coéquipier Bradaric, mais il n’est pas question de se précipiter. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 17, 2022

Présentation ce mercredi pour Cabella et Bayo

Dans le sens des arrivées, Rémy Cabella et Mohamed Bayo, qui sont respectivement la quatrième et cinquième recrue estivale du LOSC, seront présentés à la presse ce mercredi à 13h30, comme annoncé par le club lillois sur ses réseaux sociaux. Ce sera l'occasion pour le milieu offensif français et l'attaquant guinéen de justifier leur choix d'avoir rejoint le LOSC cet été.

🎙 Rendez-vous mercredi à 13h30 pour la conférence de présentation de Rémy Cabella et Mohamed Bayo aux côtés du Président du Club, Olivier Létang.



A suivre sur Twitter, Facebook, YouTube et https://t.co/MBF8UPobsf 📺 pic.twitter.com/lAjpnoYaDS — LOSC (@losclive) July 18, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur