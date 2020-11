LOSC - Mercato : Yazici dans le viseur de l'AC Milan ?

Yusuf Yazici a sans doute fait plus pour sa carrière jeudi soir que lors des cinq premières années de sa carrière professionnel. Grâce à son retentissant triplé dans la majestueuse arène de San Siro, le Turc est passé en boucle sur les télévisions du monde entier. Car on n'humilie pas l'AC Milan sur ses terres sans voir les projecteurs se braquer sur soi. Après une première année difficile au LOSC, l'ancien de Trabzonspor relève la tête de superbe façon et peut envisager un avenir radieux.

Seul bémol : les faibles moyens du Milan

Et son avenir pourrait justement être lié à San Siro ! En effet, selon le journaliste de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa, Yazici aurait le profil parfait pour s'intégrer dans le onze de Stefano Pioli. L'entraîneur du Milan est à la recherche de joueurs de son profil, talentueux, bien sûr, mais également décisif et surtout polyvalent.

Le seul bémol, c'est que le Turc, recruté pour 20 M€ par le LOSC, ne sera pas lâché pour moins de 30 M€. Voire plus après son triplé. Et le Milan, toujours en restructuration après des années de crise financière, n'a pas forcément les moyens de signer de gros chèques.