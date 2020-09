LOSC - Mercato : Yazici ou le bourreau de l’OM sur le départ ?

Christophe Galtier s’attend encore à des départs d’ici au 5 octobre, jour de clôture du mercato. Ce ne devrait pas être pour Jonathan Ikoné. Annoncé dans le viseur d'écuries anglaises notamment, l'international français (22 ans) a décidé de poursuivre l'aventure au domaine de Luchin pour au moins une saison encore.

« L’objectif de Jonathan n’a jamais été de partir cette année. On n’a jamais parlé avec un autre club. Ça ne sert à rien de se précipiter », a affirmé son entourage à La Voix du Nord. Du coup, le LOSC pourrait plutôt s'ouvrir à des offres pour Luiz Araujo ou Yusuf Yazici.

Un prêt d’un an pour Yazici ?

Le Brésilien de 24 ans entame sa quatrième saison au LOSC et ses récentes performances (deux buts en deux matches, notamment contre l’OM) ont suscité quelques curiosités. Lille peut le vendre ou le prêter avec une option d’achat. « Le cas du milieu turc (23 ans), en manque de temps de jeu et de confiance, est différent, précise la VDN. Le LOSC s’orientera sur un prêt d’un an s’il faut momentanément désembouteiller le couloir droit. »