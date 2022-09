LOSC - Mercato : Yazici quitte Lille pour revenir en Turquie ! (officiel)

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

"Le LOSC confirme le prêt de Yusuf Yazıcı à Trabzonspor. Le milieu de terrain international turc (25 ans) poursuivra la saison 2022-2023 dans son club formateur, qu’il retrouve, trois ans après l’avoir quitté", a indiqué le club lillois dans un communiqué.

Pour résumer Le LOSC a officialisé ce lundi le départ de Yusuf Yazici pour Trabzonspor. Le milieu offensif turc est prêté une saison dans son club formateur, trois ans après l'avoir quitté.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life