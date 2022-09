LOSC - Mercato : Yazici toujours sur le départ... après avoir bloqué la venue d'un international anglais !

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Ce samedi, La Voix du Nord fait le point sur le recrutement estival du LOSC, marqué par deux arrivées majeures lors du dernier jour, celles d'Adam Ounas et André Gomes. Selon le quotidien régional, "avec ces deux arrivées, les envies de départ de Yusuf Yazici vont pouvoir être exaucées. Trabzonspor, son club formateur, est toujours en pole pour l'accueillir. Le marché turc ferme ses portes le 8 septembre".

En attendant, L'Equipe nous apprend que Yazici a empêché le recrutement d'un international anglais, Harry Winks : "L'expérience d'un international anglais à Lille avait été concluante lorsque Joe Cole avait été prêté par Liverpool en 2011. Onze ans plus tard, Olivier Létang, le président du LOSC, a tenté de renouveler l'expérience avec Harry Winks. Létang, le milieu de Tottenham et les agents du joueur ont effectué une visioconférence, début août, au cours de laquelle l'international anglais (10 sélections, 1 but) avait exprimé son désir de rejoindre le club du Nord. L'idée d'un prêt avait fait son chemin, les Spurs n'étant pas contre mais elle était soumise au départ d'un joueur extracommunautaire de l'effectif lillois. Depuis le Brexit, les Anglais ne sont effectivement plus considérés comme ressortissants européens. Comme autre des quatre joueurs concernés n'est parti, Winks n'est pas venu. Il a été prêté à la Sampdoria".