LOSC - Mercato : Yilmaz refuse un club

En fin de contrat cet été avec le LOSC, Burak Yilmaz est à la recherche d'un nouveau challenge. Au micro de la chaîne turque, TV100, l'attaquant turc, qui fêtera ses 37 ans le 15 juillet prochain, a annoncé avoir refusé de signer à Hull City, pensionnaire de Championship.

"J'ai des offres en Europe"

"Je n'ai discuté avec aucune équipe en Turquie. J'ai des offres en Europe. J'ai eu une réunion avec le frère d'Acun Ilicali (propriétaire de Hull City). Mais c'est un championnat très difficile. Il s'agit d'une ligue où 60 matchs sont joués par an. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire. Acun m'a dit : "Ok, je vais acheter un autre avant-centre"", a confié Burak Yilmaz, qui ne se sentait donc pas capable d'évoluer dans un championnat avec 24 équipes et donc de disputer 46 matchs sur une saison, sans compter les matchs de Coupe.

Pour résumer Au micro de la chaîne turque, TV100, le désormais ancien attaquant du LOSC, Burak Yilmaz, a révélé avoir refusé de signer à Hull City, pensionnaire de Championship.

Fabien Chorlet

Rédacteur

