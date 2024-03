LOSC Mercato : Yoro a tranché entre le PSG et le Real Madrid !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Cet hiver, le PSG a fait le forcing pour recruter Leny Yoro. Mais le LOSC s'est montré intraitable et a refusé de vendre son jeune défenseur central de 18 ans alors qu'il lorgne une qualification pour la prochaine Champions League. A priori, les Dogues seront plus ouverts cet été car ils ont conscience qu'un joueur avec un tel talent est appelé à fréquenter les sommets très rapidement.

L'avenir de Yoro à Madrid dépend de Nacho

Jusqu'à présent, on savait que le PSG et le Real Madrid se disputaient le joueur mais on ne connaissait pas le choix de Yoro pour son avenir. D'après le journaliste espagnol Ramon Marquez, ce sont les Merengue qui auraient ses faveurs. Mais il y aurait un mais... La Maison Blanche a proposé une prolongation de contrat à Nacho Fernandez. Si celui-ci l'accepte, il y aura alors quatre défenseurs centraux (Alaba, Rüdiger, Militao, Nacho) dans l'effectif et le club ne cherchera pas à en recruter un cinquième, aussi prometteur soit-il. La chance de Yoro, c'est qu'il a été dit que Nacho ne se sentait pas assez considéré à Madrid et qu'il envisageait un départ...

🚨💣 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Leny Yoro 🇫🇷 donne LA PRIORITÉ au Real Madrid malgré le très fort intérêt du PSG. ✅🔥



✅ Cependant le club doute d'avoir 1 PLACE DISPO dans l'effectif SI Nacho 🇪🇸 prolonge. 🤔@Ramon_AlvarezMM #RealMadrid pic.twitter.com/kEHxddhj6x — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) March 5, 2024

