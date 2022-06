LOSC – Mercato : Yusuf Yazici va rentrer à Lille (officiel) !

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Le LOSC va récupérer l’un de ses indésirables cet été. Yusuf Yazici (25 ans), prêté par les Dogues au CSKA Moscou lors du dernier mercato hivernal, ne sera pas conservé par les Moscovites cet été, a annoncé le club russe. Pourtant, les deux clubs avaient à la base négocié une option d’achat de 12 M€.

Mais les difficultés financières qui frappent le CSKA Moscou ne permettent pas au club du championnat russe de pouvoir recruter définitivement Yusuf Yazici, auteur de 8 buts en 12 matchs avec le club. Sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2024, le milieu offensif turc va donc retrouver le Nord de la France cet été mais Lille pourrait chercher à s’en débarrasser à nouveau.

Юсуф Языджи покидает ПФК ЦСКА 🔚



ПФК ЦСКА и «Лилль» не договорились о трансфере турецкого полузащитника.



Языджи провел за армейцев 12 матчей, в которых забил восемь мячей. Мы благодарим Юсуфа за яркий весенний отрезок в составе армейцев и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/v3Zq7Q40qO — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 23, 2022

Pour résumer Prêté au CSKA Moscou par le LOSC depuis l’hiver dernier, Yusuf Yazici (25 ans) ne va pas être conservé par le club russe cet été et retournera à Lille. Il pourrait tout de même partir vers d’autres horizons lors du mercato.

Adrien Deschepper

Rédacteur