LOSC, OGC Nice - Mercato : Létang ferme la porte pour Yilmaz et envoie une pique à Galtier

Les points sur les I. Et surtout la fermeture d'un dossier qui partait pour secouer la fin de mercato du LOSC et de l'OGC Nice. Dans des propos accordés au quotidien l'Equipe, le président du LOSC, Olivier Létang, s'est montré très ferme dans le dossier Burak Yilmaz. Non, le Turc, buteur hier à Saint-Etienne, ne rejoindra pas Christophe Galtier à Nice.

"Je sais depuis pas mal de temps que Nice a contacté Burak sans nous avertir. Je discutais d'ailleurs récemment avec Laurent Nicollin des méthodes de Nice en cette fin de mercato. Quand Burak ne veut pas rester dans un club, et cela lui est déjà arrivé dans sa carrière, il demande à partir. Or, il nous a dit, à Jocelyn et à moi, qu'il voulait rester, c'est l'élément clé. Il ne peut pas nous dire ça et envisager un départ, c'est impossible et c'est limpide. On en a fait des tonnes sur cette histoire mais le dossier Burak est mort, il ne partira pas."

Avant d'ajouter au sujet de Christophe Galtier : "J'avais pourtant cru entendre l'entraîneur de Nice dire qu'il ne tenterait pas de recruter d'anciens joueurs lillois."