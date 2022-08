LOSC, OGC Nice – Mercato : une promesse de L2 dans le viseur des deux clubs

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Le LOSC continue son mercato estival. Après une belle victoire lors de la première journée de Ligue 1, contre Auxerre, les Dogues pourraient encore enregistrer quelques arrivées au sein de l'effectif de Paulo Fonseca. Les dirigeants lillois se sont positionnés sur une belle promesse de Ligue 2, mais la concurrence est rude. Alan Virginius convoité En effet, selon les informations de Foot Mercato, Alan Virginius est suivi de très près par le LOSC mais aussi par l’OGC Nice pour une arrivée cet été. À 19 ans, l'ailier droit a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives, en 15 matches pour sa première saison en Ligue 2 BKT.

Pour résumer Le mercato estival continue en Ligue 1. Une promesse de L2 est dans le viseur de Nice et de Lille. Selon les informations de Foot Mercato, Alan Virginius est suivi de très près par le LOSC mais aussi par l’OGC Nice pour cet été.

Adam Duarte

Rédacteur

Podcast Men's Up Life