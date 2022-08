LOSC, OGC Nice – Mercato : Virginius a fait son choix

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Alain Virginius devrait bien quitter le FC Sochaux (L2). Convoité par plusieurs clubs de l'élite, l'attaquant international U19 n'a plus qu'un an de contrat chez les Lionceaux, une situation qui oblige le club du Doubs à le vendre. Comme Newcastle, Anderlecht et Leverkusen, le LOSC, le FC Lorient et l'OGC Nice le convoitent, mais d'après L'Equipe, Virginius a fait son choix. Le joueur souhaite rester en France et il a choisi les Dogues.

L'offre du LOSC est attendue

« Les dirigeants nordistes, qui se laissent un temps de réflexion, n'ont toujours pas fait d'offre pour le joueur. Mais cela pourrait tomber dans les prochains jours, à un tarif probablement compris entre 3 et 4M€. »