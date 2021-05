LOSC, OL – INFO BUT ! Mercato : Galtier veut emmener Burak Yilmaz dans ses valises !

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Avec 16 buts et 5 passes décisives, Burak Yilmaz a joué un rôle essentiel dans le 4e titre de champion de France du LOSC. Appelé suite au refus de Loïc Rémy de prolonger, le Turc est LA grosse trouvaille du dernier Mercato des Dogues. Et en plus de ses qualités de buteur, le vétéran (35 ans) est un vrai leader, un guerrier des terrains, dont le mental et la combativité ont souvent été mis en avant par Christophe Galtier depuis qu'il a rejoint le Nord.





Il est fan du Turc

Selon nos informations, Galtier est complètement fan de son attaquant. Et la relation entre les deux hommes est très forte. Au point que le Marseillais, sur le départ, envisage d'emmener Yilmaz avec lui, quelle que soit sa destination. Annoncé proche de Nice, l'ancien coach des Verts serait toujours ciblé par Jean-Michel Aulas à l'OL, qui a annoncé ce lundi le départ de Rudi Garcia.