LOSC, OL, Italie - Mercato : encore du nouveau pour l'avenir de Galtier !

Partira, partira pas ? Les supporters du LOSC, qui viennent tout juste de fêter le titre de champion de France, se posent tous cette question au sujet de leur entraîneur, Christophe Galtier. Qui, depuis quelques heures, laisse également planer le doute. Galtier doit certes rencontrer Olivier Létang, son président, ce qui ne l'empêche pas d'être annoncé à l'OGC Nice et à l'OL. Du moins pour l'hexagone.

Car c'est désormais du côté de Naples que ça bougerait au sujet de Galtier. Ainsi, et selon le quotidien italien, la Gazzetta dello Sport, l'entraîneur portugais, Sergio Conceicao, ne viendra pas à Naples car ce serait bel et bien le nom de Christophe Galtier qui revient désormais comme LA priorité. On devrait en savoir plus dans les tous prochains jours.

Et savoir si Galtier vivra dans les prochains mois une toute première expérience hors de France.