LOSC, OL - Mercato : Christophe Galtier aurait une offre ferme entre les mains !

C'est à peine croyable mais le LOSC, qui pourrait décrocher son premier titre de champion de France depuis 2011, pourrait perdre son entraîneur, Christophe Galtier, à la fin de la saison. L'homme de tous les miracles, qui a maintenu les Dogues en 2017-18 après le catastrophique passage de Marcelo Bielsa, qui les a qualifiés pour la Champions League dès la saison suivante, pourrait s'en aller, pas convaincu par le changement d'actionnaires à la tête du club, sur le plus grand exploit de sa carrière.

Deux clubs français ont fait acte de candidature : l'OGC Nice, qui possède un plan ambitieux pour les années à venir, et l'OL, où Galtier a déjà exercé en tant qu'adjoint d'Alain Perrin en 2007-08. L'entraîneur lillois a juré ne pas avoir eu de contacts avec les dirigeants lyonnais mais, selon nos informations, il était vraiment intéressé par la possibilité de diriger les Gones.

Sauf que la victoire du LOSC à Lyon (3-2) dimanche a changé beaucoup de choses. Cette défaite pourrait condamner l'OL à la 4e place, donc à une deuxième année sans Champions League et les recettes qui vont avec. De nombreux départs pourraient avoir lieu pour compenser le manque à gagner. Galtier n'aurait pas envie de se lancer dans une reconstruction. Surtout que selon Fabrizio Romano, l'OGC Nice lui aurait formulé une proposition écrite. Le journaliste italien assure que des discussions sont en cours.

