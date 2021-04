LOSC, OL - Mercato : l'ASSE, pas un handicap pour Galtier à Lyon ?

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Dimanche soir, le LOSC et l'OL s'affronteront au Groupama Stadium pour un tournant du championnat. C'est sans doute le dernier gros obstacle pour les Lillois sur la route du titre. C'est aussi la dernière chance pour les Gones dans la course à la Champions League, eux qui ont reculé à la 4e place, même si seulement trois points les séparent des Dogues. Mais ce choc entre Gones et Dogues sera aussi spécial car Christophe Galtier pourrait des uns aux autres à l'intersaison.

Ce serait plutôt sa réputation de coach défensif qui poserait problème

L'entraîneur du LOSC serait la priorité de Jean-Michel Aulas et Juninho pour succéder à Rudi Garcia sur le banc lyonnais. Il y a déjà officié en 2007-08, en tant qu'adjoint d'Alain Perrin, remportant le doublé Coupe-championnat. C'était avant de partir à Saint-Etienne, où il y a passé neuf ans, un en tant qu'adjoint, huit en tant qu'entraîneur principal. Mais le journaliste du Progrès Jean-François Gomez jure dans les colonnes de La Voix du Nord que ce passé de Vert ne serait pas un frein à sa venue entre Rhône et Saône.

« Pour Lyon, ce serait la solution la plus logique. C’est un coach qui fait l’unanimité autour de lui et Jean-Michel Aulas l’apprécie. Et même s’il a longtemps entraîné le rival, Saint-Etienne, après son passage à l’OL, il n’a jamais été mal considéré car les supporters comprennent que les techniciens fassent leur carrière. Après, il y en aura toujours qui pointeront sa réputation de coach plutôt défensif. »