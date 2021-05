LOSC, OL - Mercato : Galtier voit l'une de ses pistes s'évanouir

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Dans l'interview qu'il a accordée hier à L'Equipe, Christophe Galtier a confirmé qu'il quittait le LOSC et qu'il avait trois pistes. Les trois évoquées depuis plusieurs semaines, à savoir l'OGC Nice, l'Olympique Lyonnais et le Napoli. Mardi, le technicien a déjeuné avec l'état-major rhodanien et s'est mis d'accord sur un éventuel contrat. Mais il est également parvenu à un accord avec les Aiglons.

Spalletti devrait entraîner le Napoli

Et avec le club italien ? Dès le début, il a été clair qu'il n'était qu'un second choix pour le président du SSCN, Aurelio De Laurentiis. Pour remplacer Gennaro Gattuso, celui-ci voulait en priorité Massimiliano Allegri. Sauf que l'ancien entraîneur de la Juventus est suivi par trois cadors après ses deux années sabbatiques : le Real Madrid, l'Inter Milan et… la Juve. Le Napoli n'avait donc aucune chance de le séduire.

Mais ce n'est pas pour autant que la cote de Galtier est remontée du côté du San Paolo. En effet, selon le journaliste Nicolo Schira, De Laurentiis se serait mis d'accord avec Luciano Spalletti pour un contrat jusqu'en 2023, à 3,5 M€ l'année. L'ancien coach de la Roma et de l'Inter, entre autres, devrait être officialisé rapidement. Une porte se referme donc pour Galtier mais ce n'était pas forcément la plus facile à ouvrir…