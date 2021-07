LOSC, OL - Mercato : Gourvennec et Bosz à la bagarre pour un Ben Arfa bis

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Après une saison compliquée avec peu de rentrées financières à cause du coronavirus, de nombreux clubs cherchent à faire LA bonne affaire durant ce mercato. De nombreux clubs prospectent notamment du côté de l’Afrique à l’image de l’ASSE avec le dossier de l’Égyptien Mostafa Mohamed cet hiver ou encore le Tunisien Wajdi Kechrida.

Cette fois c’est un autre Tunisien qui fait parler de lui et qui serait dans le viseur de nombreux clubs selon les informations de Foot Mercato. Mohamed Ali Ben Romdhane, 21 ans, évoluant au poste de numéro 8, pourrait faire partie de ces bons coups du mercato. Avec 10 buts et 8 passes décisives en 35 matchs avec l’Espérance de Tunis, il est considéré comme un grand espoir du football tunisien, à l’origine notamment du bon parcours jusqu’en demi-finale de son équipe en Coupe de la CAF (l’équivalent africain de la Ligue des Champions). Des prestations qui n’ont pas manqué de taper dans l’oeil de divers clubs européens.

Sur les tablettes de Lille et Lyon, mais pas que…

Toujours selon les informations de Foot Mercato, le milieu offensif est suivi par les clubs turcs de Galatasaray et Besiktas, mais aussi des clubs français comme le LOSC et l’OL, et d’autres clubs de Ligue 1 dont le nom n’aurait pas fuité. Nul doute que le joueur risque d’animer le mercato en Europe cet été.

#MERCATO 🚨



Un milieu Tunisien vers la Ligue 1 !



En effet, le nom de Mohamed Ali Ben Romdhane (21 ans 🇹🇳) à été coché par de grands noms de Ligue 1 dont le LOSC qui devrait perdre Sanches ou Xeka.

Convoité, le tunisien prend son temps pour faire le bon choix.



[@footmercato] pic.twitter.com/YHWEoIT9lK — Rijsel Club (@RijselC) July 13, 2021