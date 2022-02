LOSC, OL - Mercato : Rudi Garcia a joué un vilain tour à l’OM et aux Girondins

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Joe Cole aurait pu signer à l’OM ou aux Girondins de Bordeaux. Au firmament de sa carrière, l’ancien milieu offensif de Chelsea a pourtant choisi de rejoindre le LOSC lors de la saison 2011-2012. Arrivé à Lille en prêt en provenance de Liverpool, l’ancien international anglais ne regrette pas son choix.

« Le niveau de L1 était bien supérieur à ce que j'imaginais. Selon moi, la L1 se rapproche beaucoup de la Premier League dans sa dimension physique, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Mon agent avait reçu trois offres : Marseille, Bordeaux et Lille. J'ai regardé des matches de ces équipes et j'ai été impressionné par la qualité du jeu lillois. » C’est surtout grâce au pouvoir de persuasion d’un certain Rudi Garcia que Cole a pris la direction du LOSC au lieu de Marseille et Bordeaux.

« J’ai pris le train et j’ai discuté pendant une heure avec Rudi Garcia. En sortant de son bureau, je savais que j’allais jouer pour Lille, a-t-il poursuivi. Il avait été convaincant durant notre échange. Et il s’est révélé un fantastique entraîneur durant la saison que j’ai passée avec lui, au point que je considère aujourd’hui que Garcia est le coach le plus sous-estimé en Europe. J’adorerais le voir entraîner en Premier League. Sur le plan tactique, aucun des entraîneurs que j’ai eus dans ma carrière ne m’a enseigné autant de choses que lui. José Mourinho reste le meilleur manager que j’ai eu mais Rudi m’a vraiment montré qu’on pouvait jouer un football différent, où les joueurs techniques prédominaient. »

La une du journal L'Équipe du mardi 22 février.



Lire l'édition > https://t.co/XJUtbH762r pic.twitter.com/3bteA5ENeO — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 21, 2022