LOSC : Olivier Létang affiche une posture ferme sur le Mercato d'hiver

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Invité dans L'Equipe du Soir mardi, Olivier Létang a été lancé sur le Mercato hivernal du LOSC. L'ancien dirigeant du PSG et du Stade Rennais n'a pas été très loquace mais il a quand même promis de préserver au maximum son groupe en prévision du 8e de finale de Ligue des Champions face à Chelsea en février prochain.

« Le Mercato hivernal ? Aujourd'hui, on n'est pas concentrés là-dessus. On veut déjà très bien finir cette année 2021. Après le match de Bordeaux, le 23 décembre, on pourra évoquer ce qui va se passer mais il n'y aura pas beaucoup de modifications et de changements. Encore une fois, l'objectif est de garder une équipe performante et compétitive ».