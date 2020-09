LOSC, OM, ASSE - Mercato : la piste Morelos revient d’actualité !

Le nom d’Alfredo Morelos revient avec insistance dans cette dernière ligne droite du mercato. Alors que plusieurs courtisans étrangers ont réactivé leur intérêt pour l’attaquant colombien, les Glasgow Rangers n’ont toujours pas prévu de faire de cadeaux à qui que ce soit.

Le Bayer Leverkusen et la Fiorentina sont pourtant venus aux nouvelles récemment. Le LOSC, lui, n’a pas complètement lâché l’affaire. Interrogé récemment sur la suite du mercato lillois, Manu Lonjon a ainsi expliqué que Luis Campos suivait toujours le dossier Morelos dans l’espoir de le voir bouger. Cela pourrait être bientôt le cas.

« Bien sûr, il y a encore une possibilité qu'il parte »

Steven Gerrard est resté évasif au sujet de l'avenir de l'attaquant colombien, relançant de facto l'intérêt de ses courtisans. « Bien sûr, il y a encore une possibilité qu'il parte parce que personne ne sait ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir, a expliqué le coach des Rangers au micro de Sky Sport. Alfredo joue bien, il est en bien meilleure forme, il a l'air plus affûté, il marque des buts. Et il a l'air heureux, donc nous le prenons au jour le jour. Je pense que c'est une question qu'il faut poser à Alfredo et à ses représentants plutôt qu'à moi-même. »