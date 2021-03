LOSC, OM - Mercato : la très surprenante nouvelle destination de Luis Campos

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

L'avenir de Luis Campos fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis le mois d'août dernier et sa décision de se mettre en retrait au LOSC. Pas content de l'organigramme lillois, le recruteur, qui était lié par contrat à Gérard Lopez et non au club nordiste, a définitivement pris ses distances avec les Dogues en décembre, quand le président a été remplacé.

La presse espagnole n'en a pas parlé

Il a semblé été question d'un rebond à l'Olympique de Marseille, quand les rumeurs de vente de Frank McCourt à un fonds d'investissement saoudien étaient au plus haut. Mais au cours d'une interview, Campos avait dit qu'il n'était pas en contacts avec les Phocéens. Depuis ce jeudi, on sait avec qui il va travailler.

D'après l'insider Mohamed Toubache-Ter, ce devrait être avec le Real Madrid ! Un choix surprenant puisque Campos est plutôt adepte des bons coups à tout petit prix alors que les Merengue préfèrent les renforts galactiques. En outre, la presse espagnole ne mentionne pas le Portugais parmi les arrivées potentielles chez les champions d'Espagne. On attendra donc un peu avant de crier au génie de la part de Florentino Pérez, qui s'occuperait des renforts à plusieurs dizaines de millions et laisserait les autres à Luis Campos…