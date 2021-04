LOSC, OM - Mercato : Luis Campos a rendu un immense service à Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

On n’aurait pas assez de deux mains pour compter le nombre de recrues de Luis Campos qui ont réussi à briller en Ligue 1. Que ce soit à l’AS Monaco ou au LOSC, le dirigeant portugais a su amener toute son expertise pour faire décoller un tas de joueurs dans le championnat français.

José Fonté (37 ans) n’était pas à proprement parler un débutant lorsqu’il a signé en faveur du LOSC au mercato d’été 2018. Mais encore fallait-il avoir l’idée de le relancer au DL Yifang en Chine après son passage en Premier League.

« On travaille beaucoup sur algorithme, son nom est sorti en premier »

« On travaille beaucoup sur algorithme et son nom est sorti en premier quand on a rentré le joueur qu’on cherchait, se rappelle à son sujet Campos dans L’Équipe. Un défenseur expérimenté qui aurait, durant sa carrière, aidé des joueurs à se développer, comme c’est le projet du LOSC. Il l’avait fait avec Alderweireld, Lovren, Van Dijk. En plus, c’est un super pro, qui a une énorme capacité à communiquer sa force dans le vestiaire. Il est toujours très bien placé, toujours connecté au jeu. » Depuis son arrivée au LOSC, Fonte est devenu l’un des tauliers de Christophe Galtier sur et en dehors du terrain. Il peut donc dire merci à Campos.