LOSC, OM - Mercato : Marcos Paulo attend un signe de ses courtisans

Souvenez-vous : à la toute fin du mercato, l'Olympique de Marseille avait trouvé miraculeusement une dizaine de millions d'euros à investir sur un jeune attaquant prometteur. Deux noms s'étaient détachés : Luis Henrique et Marcos Paulo. C'est finalement le premier qui s'est engagé avec les Phocéens et ses premiers pas compliqués, notamment lors de sa titularisation contre Porto (0-2) mercredi dernier, laissent à penser que Pablo Longoria s'est peut-être trompé. Qu'il aurait mieux fait d'opter pour un Marcos Paulo également annoncé dans le viseur du LOSC.

En fin de contrat en juin 2021

Mais il n'est peut-être pas trop tard… En effet, Paulo est toujours chez le géant carioca où les négociations pour une prolongation de contrat vont bon train. Selon le site Torcedores.com, Fluminense aurait soumis une offre à son jeune joueur mais ce dernier l'aurait mise en attente car il aurait demandé à ses agents de sonder les clubs européens.

Son but est clairement de rejoindre le Vieux Continent le plus vite possible. Le site confirme les touches passées avec l'OM mais pas celles avec le LOSC. Le Benfica Lisbonne, le Torino, le Betis Séville, le FC Porto et l'AS Roma sont également sur les rangs. Mais peut-être que les uns comme les autres attendent juste la fin de son contrat, en juin 2021, pour passer à l'attaque…