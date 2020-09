LOSC : OM, Mercato, objectifs... Renato Sanches joue carte sur table

Renato Sanches revoit la lumière. Auteur d’une préparation estivale tronquée par le Covid-19, le milieu portugais n’a pas encore apporté au LOSC tout le talent qu’il lui avait offert la saison dernière.

Grâce à ses prestations, le joueur de 23 ans s’était fait remarquer par plusieurs écuries européennes au cœur du mercato. Gérard Lopez avait même expliqué cet été qu’il avait refusé des offres pharaoniques le concernant.

« La meilleure solution pour moi de rester ici »

« C’est le moment de montrer mon football. Je suis sûr que ça va être une très bonne année pour moi. C’est la première fois que j’enchaîne deux saisons dans un même club, c’est très important de gagner en stabilité, a-t-il expliqué au micro de l’émission Téléfoot. C’est grâce à Luis Campos que j’ai signé à Lille. J’essaye de donner mon meilleur afin d’exploser cette saison. Lille a eu quelques propositions cet été, j’ai tenu à rester un an de plus mais on ne m’a pas fait de proposition non plus. C’est seulement le club qui en a eu, mais cétait la meilleure solution pour moi de rester ici. »

Interrogé sur le choc contre l’OM en clôture de la 5e journée de L1, Sanches veut frapper fort. « Un match contre l’OM c’est très fort, a-t-il poursuivi sûr de lui. J’ai des objectifs élevés mais je ne les annonce pas. Quand je les aurais atteint, je pourrai les révéler. »