LOSC, OM - Mercato : on en sait plus sur l'avenir de Luis Campos

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

En retrait depuis l'été dernier, parce qu'il ne supportait plus de collaborer avec Marc Ingla, Luis Campos a quitté le LOSC cet hiver. Le remaniement à la tête du club, qui a occasionné le départ de Gérard Lopez, a entraîné le sien puisque le célèbre recruteur portugais était sous contrat avec le dirigeant et non avec les Dogues. Depuis, l'avenir de celui qui a fait la fortune de Monaco puis Lille est sujet à nombre de fantasmes. Il a notamment été question d'une prochaine arrivée à l'OM en même temps que de nouveaux propriétaires.

"Une certitude : il ne s'agit pas de l'OM"

Campos aurait donné une interview à un média anglais, dans laquelle il dévoilerait les grandes lignes de ce nouveau projet ainsi, bien sûr, que l'identité de son nouveau club. L'entretien devait être dévoilé rapidement mais cela fait déjà plusieurs jours et toujours rien. Cependant, une information capitale pour les supporters marseillais et lillois a filtré hier soir : il ne devrait pas signer à l'OM.

Le journaliste du site de la FIFA Abdellah Boulma a écrit sur Twitter : "Luis Campos aurait d’ores et déjà trouvé son nouveau point de chute. L’identité du club n’a pas encore filtré. Une certitude : il ne s’agit pas de l’Olympique de Marseille". Pablo Longoria est donc tranquille pour encore un certain temps…