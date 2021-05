LOSC, OM - Mercato : premier départ juteux après Galtier, coup dur pour Caleta-Car

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Un premier départ d’envergure se précise au LOSC après celui annoncé hier par Christophe Galtier. Selon RMC Sport, il s’agit de Boubakary Soumaré (22 ans). « Boubakary Soumaré va devenir un joueur de Leicester dans les prochains jours. Tout est finalisé pour l'arrivée du milieu de terrain du LOSC qui va signer un contrat de 5 ans », assure Loïc Tanzi sur Twitter.

Konaté à Liverpool, le rêve de Caleta-Car s'envole

Notre confrère affirme par ailleurs qu’Ibrahima Konaté (Keiozig, 22 ans) va bel et bien signer à Liverpool... où Duje Caleta-Car (24 ans) rêve de jouer depuis ses contacts cet hiver. « Tout est ok pour l'arrivée d'Ibrahima Konaté à Liverpool, qui n'est plus, désormais, qu'une question de jours », a-t-il conclu. L’OM va devoir trouver une autre porte de sortie à son défenseur central croate, bien décevant en fin de saison.